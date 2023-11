Fernanda Serrano sensual em capa de revista e quase a fazer 50 anos

A atriz tinha avisado que estava a chegar aos 50 anos com “frescura e energia”, e é inegável. Fernanda Serrano fez ensaio fotográfico ousado para capa de revista a propósito do seu aniversário, a 15 de novembro.

“A propósito de uma data que todos os que por lá já passaram dizem ser incrível, fiz esta produção linda de morrer”, escreveu o rosto da ficção da TVI na sua conta de Instagram, onde partilhou a capa da revista Cristina. “Sim… isto é apenas o começo!”, anunciou na publicação que, em menos de um dia, já mereceu mais de 11 mil likes e centenas de comentários elogiosos.

Em setembro último, Fernanda Serrano antecipava o momento de festa e de celebração, referindo estar “feliz”. “Acho que estou a chegar bem aos 50 anos, se chegar com esta frescura e esta energia aos 60, 70, 80… e até aos 97, é o que eu quero, serei uma pessoa muitíssimo feliz”, acrescentou.

E prosseguiu: “Acho que temos de nos sentir felizes no nosso percurso e o meu, familiar, pessoal e profissional, tem sido muito rico, não me posso queixar, seria tremendamente injusto da minha parte se me queixasse, tenho tido muita sorte: faço o que amo, tenho a família que escolhi e sorte com os miúdos, que é importante para ter estabilidade e harmonia na nossa vida”.