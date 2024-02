Fernando Daniel faz pausa na carreira para “priorizar saúde mental”

“Como vocês sabem, o ano de 2023 foi incrível para mim. Arrisco-me a dizer que, em seis anos de carreira, este foi um dos melhores”, detalhou o cantor de 27 anos, que anunciou uma pausa no seu percurso musical em 2024.

“A verdade é que no meio de tanto trabalho e sucesso comecei a esquecer-me daquilo que realmente importa – de mim e da minha saúde mental”, afirmou. E revelou: “Emocionalmente fui várias vezes abaixo porque cada vez me sentia menos capaz de ser criativo e dedicado como sempre fui – devido ao desgaste acumulado.”

“Sentia que apesar do sucesso estar diante dos meus olhos (…) não era o suficiente para recuperar desse desgaste“, prosseguiu.

“Tenho estado em estúdio e tenho músicas suficientes para lançar o Vol.2 para a semana, mas não o quero fazer. Nem para a semana, nem na seguinte, nem no próximo mês, nem no outro. Quando lançar este disco quero sentir que estou no tempo certo. Quero sentir que reflete tudo aquilo que sou e que a minha vida tem sido neste último ano, sem pressas e sem pressões”, explicou.

“Isto não é um até já, muito menos uma despedida, é um esclarecimento meu para todos vocês que acompanham o meu trabalho e tudo o que vou dizendo e mostrando por aqui”, concluiu.

Recorde-se que, em 2023, lançou o terceiro disco, venceu galardões, esgotou inúmeros concertos e ainda desempenhou o papel de mentor no The Voice Kids e TheVoice, concursos de caça-talentos da RTP1.

O cantor está também a construir um estúdio para “que possa tirar mais proveito do dom que Deus” lhe deu e ajudar pessoas que não tenham possibilidade de aprender música.