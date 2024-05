Sobrinha de Carlos III ‘salva’ mulheres de se afundarem na relva das festas

O convite não deixava margem para dúvidas: festa no palácio de Buckingham, em Londres, clássica e no relvado. Mas faltava responder a uma pergunta: como usar tacões sem afundar na relva? Zara Tindall respondeu e com toda a elegância.

A sobrinha de Carlos III optou por usar protetores de tacões, usualmente em silicone, que, por terem uma base maior que o próprio tacão, não permitem que os sapatos se afundem no relvado a cada passo que se dá. Uma peça discreta, que não compromete o outfit e que a impede de passar por momentos insólitos.

Em Portugal, este tipo de acessório está disponível para compra online, que tanto pode ser feita à unidade, a rondar os 70 cêntimos, como pode vir em packs com múltiplas unidades e tamanhos, podendo ir dos cinco as 15 euros.