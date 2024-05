Canárias e Sardenha. Levar areia destas praias como ‘recuerdo’ pode custar três mil euros

Já imaginou uma lembrança poder custar-lhe três mil euros? Se é das que gosta de levar sempre um pedacinho de terra ou de areia pelos sítios onde passa em viagem, há já casos onde é melhor pensar duas vezes.

É o caso das Canárias e em particular da Playa de las Palomitas, ou Playa del Bajo de la Burra (também conhecida como Popcorn por a areia fazer lembrar pipocas) que todos os anos perde quilos de sedimentos à conta dos célebres ‘recuerdos’. Recorde-se que se trata de fósseis trazidos à costa pelas águas, misturando-se com as cinzas vulcânicas, tudo obtido num longo processo de milhares de anos.

O ministro do Ambiente, Samuel Martin, culpa os turistas de, com esta atitude, estarem a destruir ecossistemas compostos de pedras e areia. Aliás, o executivo diz mesmo que as áreas protegidas de Lanzarote chegam a perder anualmente mais de mil quilos de matéria natural com comportamentos desta natureza, segundo números oficiais.

Por isso, a solução desenhada passa por aplicar coimas que vão desde os 150 aos três mil euros, consoante o volume de areia e sedimentos que é encontrado na posse do turista. As revistas às malas podem ter lugar no aeroporto.

A medida replica já uma tentativa de controlar estes furtos saudosistas e que já está em marcha há alguns anos na Sardenha. Os célebres grãos de areia brancos estão sob vigilância das autoridades, com penas máximas a rondar os três mil euros e os seis anos de prisão.

Apesar das penas pesadas, é um fenómeno difícil de conter. Segundo o que foi avançado pela imprensa, foi apreendida cerca de uma tonelada de areia em ‘souvenirs’ apenas no verão passado e em malas de turistas.

De um outro lado, somos confrontados com a venda de areia online à conta de um megaconcerto de Madonna. Um frasco de areia da praia de Copacabana – mas também existe a versão em saco de plástico – estava a ser vendido por 50 reais (quase 10 euros) por um fã da cantora Madonna, na Internet.

O item tem estado disponível no EBay e pretende fazer dinheiro com a passagem da Rainha da Pop pelo Rio de Janeiro e pelo concerto gratuito que encerrou a tournée e que reuniu mais de um milhão e 600 mil pessoas, segundo dados avançados pela autarquia.