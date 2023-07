Filipa Gomes está grávida do terceiro filho

“Bolinho número três no forno”. Foi com esta frase e com um vídeo com toda a família – o marido Jorge Trindade e os dois filhos Julieta e Viriato, que Filipa Gomes, de 39 anos, revelou aos seguidores que espera o terceiro filho.

A cozinheira do 24Kitchen e autora de múltiplos livros de culinária não revelou os meses de gestação, mas evidencia já uma gravidez bem notória no vídeo bem humorado e ternurento que partilhou com os fãs.

View this post on Instagram A post shared by Filipa Gomes (@_filipagomes_)

Uma revelação que, em menos de quatro horas, já mereceu mais de 30 mil likes e a felicitação por parte de rostos mediáticos como Maria Botelho Moniz, Alda Gomes, Mafalda Sampaio, Bumba na Fofinha e Catarina Raminhos.