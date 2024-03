Fios, colares e chokers para exibir com os decotes da primavera e a partir de 5 euros

Os dias de calor estão já prometidos e começa a contagem decrescente para os receber. Com mais calor e mais sol, os decotes surgem como uma consequência natural. Com eles, chegam também os fios, acessórios imprescindíveis e que tornam distintas as ocasiões.

Para que não falte nada no visual, fomos à procura de soluções mais ou menos discretas para complementar o visual e não nos esquecemos de uma das grandes tendências que está de regresso: o choker, o fio coladinho ao pescoço e com mais ou menos motivos agregados.

Veja as opções disponíveis e deixe a primavera entrar no seu look.

Choker com flor, Parfois, 9.99€

Choker com Flores Coladas, Sfera, no El Corte Inglés, 7.99€

Colar curto em prata com argolas bicolor Hold Oval, Tous, 249€

Choker com Missangas em Flor, Green Coast, no El Corte Inglés, 12.99€

Choker com Missangas em Losangos, Green Coast, no El Corte Inglés, 12.99€

Colar Auréola Quadrada Brilhante, Pandora, 79€

Colar Choker Rígido, Vilanova, 19.99€

Colar com elos e cadeado, Zara, 15.95€

Colar combinado com pedras, Zara, 15.95€

Colar comprido Pérolas, Zara, 25.95€

Colar corrente grossa, Paula Echevarría, Primark, 5.50€

Colar de argolas irregulares, Mango, 15.99€

Colar de contas curto, H&M, 9.99€

Colar de cordão com pendente, H&M, 19.99€

Colar de corrente com flor, Mango, 19.99€

Colar de Elos Duplos Pavé Pandora ME, Pandora, 89€

Colar entrelaçado de strass, Mango, 22.99€

Colar Madeira Crochet, Exclusivo Online, Parfois, 19.99€

Colar multiplacas bolas, Zara, 22.95€

Colar Crazy Heart United, One, 39€

Gargantilha de coração e cristais, Mango, 19.99€

Colar Maxi Missangas, Parfois, 19.99€

Alis Limite Choker, Terzihan, preço sob consulta

Choker com Argola, Tintoretto, no El Corte Inglés, 99€

Choker com Argola, Tintoretto, no El Corte Inglés, 19.99€