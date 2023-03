Georgina fala sobre a perda do bebé. “Ninguém sabe como me sinto”

O trailer do reality show foi disponibilizado esta quarta-feira, 15 de março e revela mais momentos sobre o lado mais íntimo e desconhecido da modelo com Cristiano Ronaldo.

O vídeo começa com Gio a chorar, visivelmente emocionada e a afirmar “ninguém sabe como me sinto” ao recordar a perda do irmão gémeo de Bella Esmeralda. De seguida, revela como o parceiro e futebolista foi fundamental nesta fase mais dura para seguir em frente com a sua vida.

“A vida é dura, mas continua. Tenho motivos para seguir em frente e ser forte. Foi o Cris (Cristiano Ronaldo) quem me encorajou a manter os meus compromissos e me motivou a seguir em frente”, assume a também empresária.

No trailer, ainda é possível ver Georgina Rodríguez em várias capitais e eventos – desde a Lapónia a Las Vegas, passando por Cannes, Veneza, Londres, Madrid ou Lisboa – o seu trabalho diário, e até um encontro com a cantora espanhola Rosalía.

Recorde-se que Rosalía, Christina Aguilera, Nathy Peluso, Bella Hadid, Rauw Alejandro, Camilo, Lewandowski e Sebastián Yatra constituem alguns dos episódios desta produção e irão mostrar como, por vezes, os melhores e os piores momentos podem coexistir.

O docu-reality da plataforma de streaming volta a ser produzido pela Komodo Studio e regressa após uma primeira temporada de sucesso, que atingiu o top 10 em 62 países na sua estreia.

Komodo Studio é uma produtora audiovisual independente que enfrenta um mercado em constante transformação e que foi criada com a fim de desenvolver, produzir e distribuir formatos audiovisuais tanto para a televisão como para plataformas.