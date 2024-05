José Castelo Branco não pode estar a menos de 1 Km de Betty e sujeito a pulseira eletrónica

Ouvido na sequência da acusação de violência doméstica por parte de Betty Grafstein, José Castelo Branco sai em liberdade, mas fica impedido de contactar com a mulher.

De entre as medidas de coação elencadas esta quarta-feira, 8 de maio, o socialite fica proibido de contactar com a vítima e de estar presente no mesmo hospital onde Betty Grafstein esteja, ou mesmo a residência.

O juiz decidiu ainda impedir a aproximação do socialite de 61 anos à norte-americana de 95 anos a menos de um quilómetro de distância, ficando, segundo avança a agência Lusa citando despacho do juiz de Instrução criminal a meios técnicos de controlo à distância (pulseira eletrónica).

. Em tribunal, foram ouvidas as testemunhas de acusação bem como o relato da vítima, que gravou uma declaração sobre as circunstâncias do alegado crime.

Recorde-se que o socialite foi detido na terça-feira, 7 de maio, pela GNR com mandado emitido pela Direção de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra. Passou a noite da cela da GNR em Alcabideche e foi ouvido esta quarta em interrogatório judicial.