Ginasta Simone Biles já se casou com Jonathan Owens. Eis as imagens do enlace

Numa curta mensagem, mas carregada de significado a ginasta norte-americana Simone Biles mostra imagens do casamento com o também atleta Jonathan Owens.

“Sou oficialmente Owens”, numa tradução literal, ou “sou oficialmente pertença”, numa tradução livre, lê-se no Instagram. O casal terá dado o nó numa cerimónia mais curta e no que parece ser o registo civil norte-americano.

O enlace aconteceu no sábado, 22 de abril, e as primeiras imagens foram divulgadas pela própria atleta nas redes sociais. Plataformas onde a atleta respondeu a algumas perguntas e revelou, entre detalhes do vestido de noiva, dos sapatos e das flores (“o mais caro do casamento”), que o casal pretende fazer lua-de-mel em Bora Bora. Para já, porém, o arranque das temporadas desportivas obrigará a uma pequena versão dessa celebração.

Recorde-se que a ginasta foi o rosto público de uma das mais secretas batalhas que os atletas de alta competição sofrem: a luta desportiva e a conciliação com a saúde mental.

Uma voz que se ergueu, que comoveu o mundo e abriu decisivamente a discussão nos Jogos Olímpicos de Tóquio Uma decisão profissional e pessoal em que Biles contou com o apoio do companheiro, jogador na Liga de futebol americano,