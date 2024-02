GNR e PSP com mais detenções por violência doméstica, mas menos denúncias, em 2023

As 30 mil 323 denúncias por violência doméstica recebidas pela GNR e pela PSP em 2023 resultaram em 2558 detenções por esse crime. Uma soma que indica menor número de reportes face a 2022 (30 mil 419), mas cerca de mais cem pessoas detidas face a 2022 (2463).

Os dados provisórios resultam dos comunicados enviados por aquelas forças de autoridade nesta quarta-feira, 7 de fevereiro. “Durante o ano 2022, na área de responsabilidade da GNR, foram registados 14 636 crimes de violência doméstica, tendo sido detidas 1 509 pessoas. Em 2023, foram registados 14 824 crimes de violência doméstica e efetuadas 1587 detenções”, detalha fonte oficial da GNR, vincando que “o impacto deste crime não se circunscreve apenas às vítimas diretamente envolvidas, afetando também as famílias e a sociedade no seu conjunto”.

Já da parte da PSP, “o ano de 2022, registaram-se 15 783 denúncias de violência doméstica. No mesmo período temporal foram efetivadas 954 detenções, das quais 600 foram em flagrante delito e 354 fora de flagrante delito. No ano de 2023 registaram-se 15 499 denúncias de violências doméstica. Das 971 detenções efetuadas no ano de 2023, 612 foram em flagrante delito e 359 fora de flagrante delito”.

As duas forças de segurança destacam em comunicado que a violência doméstica é crime público, devendo ser denunciado.

A PSP relembra que as denúncias podem ser apresentadas, de forma presencial, em qualquer esquadra, ou através de e-mail dedicado: [email protected].

Por sua vez, a GNR destaca o Portal Queixa Eletrónica, em queixaselectronicas.mai.gov.pt, o número de telefone: 112, posto mais próximo da residência, a aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx e na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.