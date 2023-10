Gomas simples e rápidas para um Halloween doce, mas sem açúcar

Numa época festiva como o Halloween, em que todas as crianças sonham com múltiplos doces e guloseimas, saiba o que oferecer a quem lhe bater a porta e evite transformar este momento no verdadeiro horror dentário.

Para poder comer gomas à vontade e deixar que os seus filhos e os dos outros façam o mesmo, deixamos-lhe uma receita deliciosa de gomas caseiras sem açúcar.

O modo de confeção é simples e os ingredientes bastante comuns. Como ainda faltam alguns dias para a noite mais temida do ano, há tempo para começar a preparar este delicioso horror com tempo.

Ingredientes para a receita simples:

1 saqueta de gelatina com sabor a fruta 0% açúcar (aconselhamos as de tom laranja, vermelho ou quase negro dos mirtilos para condizer com a data)

1 folha de gelatina neutra ou 10g de gelatina em pó neutra

150ml de água quente

Preparação:

Dissolver a saqueta de gelatina na água quente e adicionar a gelatina neutra.

Mexer bem, colocar em formas de silicone e levar ao frigorífico durante cerca de 1h30.

Estão prontas para serem transportadas para onde quer que vá.

