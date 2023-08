Gosto caro, orçamento curto? Estas são as tendências que não deve deixar escapar

O segredo do outono está nas camadas. De repente, o blazer que comprou o ano passado fica em perfeita sintonia com o vestido que usou e abusou durante o verão. Para tornar tudo melhor, porque não colocar uma malha nos ombros?

Linho e padrões florais podem ter estado em alta no verão, mas agora o foco são as malhas aconchegantes, blazers e casacos práticos. Muito importante, é utilizar peças elegantes, em tons nude, que criam um look old money perfeito.

Casaco bouclé

O casaco bouclé é uma das melhores peças para o outono. Além de ser a camada perfeita para os dias mais frios que não precisam de casaco de inverno, o design também faz com que qualquer look simples fique mais chique.

Saia maxi

Outono é sinónimo de deixar as saias curtas de lado e apostar no comprimento maxi. Além das saias compridas serem mais confortáveis, tornam os looks mais formais.

Casaco bomber

Com o foco em camadas inteligentes, é importante referir os bombers. Este tipo de casacos desleixados, espaçosos e casuais estão no guarda-roupa de todas as it girls. Embora existam opções com valores elevados, encontra em lojas mais tradicionais a preços mais acessíveis.

Amarelo de leite

O buttermilk yellow, ou amarelo de leite, é uma cor que pode acrescentar ao guarda-roupa. Esta tonalidade confere um toque elegante a qualquer look.

Botas de cano alto

Sabe que é, oficialmente, o fim de verão quando guarda as sandálias e calça um par de botas. Este outono, as botas que vão fazer furor são as de cano alto.

Malhas com riscas

As camisolas de malha com riscas são um must-have no armário das mulheres. Para ir até ao escritório ou num brunch com amigas, as riscas ficam bem com qualquer look.

Mocassins

Os mocassins são a grande tendência do outono. Nem muito frescos, nem muitos quentes. O ideal para quem não sabe o que calçar, quando tempo está ameno.