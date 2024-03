‘Grito ‘ de iolanda vence Festival da Canção. Cantora agradece votos e apela ida às urnas no domingo

Era a favorita nas casas de apostas e confirmou-se. iolanda vence Festival da Canção, da RTP, e sucede a Mimicat. “Ainda Não desci à terra, não sei o que se está a passar”, dizia a compositora e cantora antes de voltar ao palco para interpretar o tema Grito, que vai levar à Suécia.

iolanda recebeu os doze pontos resultantes dos votos do júri regional e obteve dez do voto do público, o que lhe de a passaporte para viajar até à Suécia, em maio.

Já em palco, a cantora agradeceu a quem a escolheu. “Sei que vivemos tempos difíceis e gastar 60 cêntimos mais IVA é dificil, por isso quer agradecer o voto”, afirmou, pedindo ainda a que se “vá votar nas eleições”. “Estou muito feliz”, concluiu.

Recorde-se que, em palco, estiveram os temas Pelas Costuras, de João Borsch, Noble, com Memory, Aceitar, dos No Maka com Ana Maria, Rita Rocha com Pontos Finais, Teorias da Conspiração, de Nena, Change, de Silk Nobre, Perpétua, com Bem longe daqui, Rita Onofre e Criatura, Cristina Clara, com Primavera, Buba Espinho, O Farol e Leo Middea, com Doce Mistério.