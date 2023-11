Guionista americana acusa Nuno Lopes de a “drogar e violar”. Assessoria do ator ainda não reagiu

A guionista e realizadora Anna Martemucci, conhecida como A.M Lukas, processou o ator português Nuno Lopes, de 45 anos, esta segunda-feira, 20 de novembro, acusando-o de a “drogar e violar” a 28 de abril de 2006, após um evento que terá tido lugar no quadro do festival de cinema norte-americano Tribeca.

Uma ação judicial interposta no tribunal de Nova Iorque e na qual Martemucci, ao longo de 14 páginas, alega que, recém saída da faculdade, estava a participar da festa de estreia de uma amiga quando conheceu Nuno Lopes, ator que atualmente integra a série da Netflix White Lines, e que este lhe terá posteriormente alterado a bebida, que o corpo foi ficando estranhamente pesado, apesar do que bebeu, e que ficou inconsciente, tendo sido levada para o apartamento dele. Na acusação, A.M Lukas refere que se recorda de acordar, de ter sido violada e de o ator ter chamado um taxi, tendo-lhe dado 30 dólares e o número de telefone, refere a acusação.

Confrontada pela Delas.pt com a informação, a assessoria do ator português não está de momento a prestar quaisquer esclarecimentos, afirmando “entrar em contacto mais tarde”.

A.M Lukas, atriz, guionista e realizadora premiada tendo assinado películas como Hollidaysburg, One Cambodian Family Please for My Pleasure, detalha na acusação esse alegado abuso e refere que o momento terá sido confirmado mais tarde em conversa telefónica.

No processo, a guionista e realizadora assevera que não consentiu a relação sexual com Nuno Lopes e que, no dia seguinte, foi ao hospital para fazer perícias para alegada violação e que apresentou queixa na polícia. A. M. Lukas revela que teve de tomar medicação anti-HIV e que lhe foi posteriormente diagnosticado stress pós-traumático e episódios de pensamentos suicidas, “tudo decorrente da violação de Mr. Lopes”, lê-se na acusação.

[Em atualização]