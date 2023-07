Há ingredientes nos cosméticos que deve evitar no verão. Quais são?

O verão chega e com ele vem o calor e as horas infinitas de sol. Com o clima mais quente e seco, os cuidados e rotina de pele devem ser mais acentuados e até com algumas alterações. Contudo, não são só os passos da sua skincare que devem sofrer mudanças. É necessário ter uma atenção dobrada aos ingredientes dos seus produtos cosméticos, porque alguns não se dão muito bem com o sol.

Sabemos que o sol, apesar de muito do agrado das pessoas, pela vitamina D e lembranças de bom tempo, pode também ser muito perigoso. A exposição da pele ao sol sem proteção pode causar queimaduras solares e, a longo prazo, o aparecimento de melanomas. Além da falta de proteção da pele, às vezes, a junção de certos ingredientes em cosméticos pode auxiliar nesses resultados, acrescentando ainda alergias ou enfraquecimento da pele. É preciso saber os ingredientes a evitar nesta estação de banhos de sol.

Retinol

Este ingrediente é dos preferidos das pessoas “loucas” por rotinas de pele. Porquê? É um ingrediente derivado da vitamina A e o mais comum nos produtos de antirrugas ou antienvelhecimento, visto que aumenta a produção de colágenio e elastina, melhora a renovação celular da pele e pode ajudar no clareamento da mesma. Apesar de características fantásticas, o retinol deixa a pele mais fragilizada quando exposta aos raios solares. Desta forma, é melhor evitá-lo durante o período do verão.

AHA e BHA

O AHA (ácido glicólico, ácido mandélico, ácido lático) e BHA (beta hidroxiácido e ácido salicílico) são ingredientes de exfoliação, permitindo a uniformização da pele, combatendo a produção excessiva de sebo e ajudando na dissolução das células mortas. Contudo, como são exfoliantes, refinam a textura e barreira da pele, tornando-a mais frágil aos raios ultravioletas.

Óleos essenciais

Os óleos essenciais (como verbena, limão, laranja, entre outros) são comuns em cosméticos, mas muito irritáveis no contacto com o sol, podendo até desenvolver queimaduras na pele. Estes ingredientes também estão muitas vezes presentes em champôs e outros produtos de beleza. É importante manter o olho aberto para estes ingredientes.

Peróxido de benzoílo

Ingrediente muito comum nos produtos para a acne e o combate desta. Como os produtos dessa gama geralmente têm o propósito de secar as espinhas para que desapareçam mais rápido, é fácil de adivinhar que ressecam também a pele. Ou seja, fragilizam a pele contra os raios ultravioletas e até causar manchas e hiperpigmentação.

Álcool em gel

Apesar de não ser propriamente um cosmético, é famoso, porque ficou viral durante o covid-19. Contudo, mesmo com o fim da pandemia, ainda continua a ser muito usado. É composto por 70 por cento de álcool ou mais. E sabe o resultado desse ingrediente mais raios solares? Seca extrema. Do mesmo modo, é necessário também manter-se atento aos perfumes, muitas das vezes usado nesses produtos.

Agora que já sabe que deve ficar atenta a estes ingredientes, vá fazer um “check” nos seus produtos cosméticos e mantenha-se segura durante o verão.