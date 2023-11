Há um novo bebé no Zoo de Lisboa. Conheça o panda-vermelho

Tem apenas cinco meses e já é uma estrela. O Jardim Zoológico de Lisboa anunciou o nascimento de um panda-vermelho, uma espécie classificada como ‘em perigo’ pela União Internacional para a conservação da Natureza, IUCN.

A cria pode agora ser observada “a explorar a instalação com a progenitora”, mas com recomendações: “Ao visitar o panda é importante saber que este pequeno mamífero apresenta comportamentos maioritariamente arborícolas pelo que, se não o encontrar a alimentar-se entre os bambus da instalação, deverá procurar na copa das árvores”, informa a entidade.

Nos fins de semana e feriados do mês de dezembro, a começar já esta sexta-feira, 1, assim como na semana imediatamente anterior ao Natal, a par da visita ao panda-vermelho, irão decorrer também atividades gratuitas como a Casinha do Pai Natal do Lidl e Quintinha do Lidl, respetivamente na zona de acesso livre e dentro da área zoológica, refere o comunicado.

A partir de sábado, 2 de dezembro, será a chegada Pai Natal e dos duendes, na apresentação dos golfinhos das 11.00 horas. Estão também disponíveis “ateliês natalícios” com “pinturas faciais, mercado de Natal, workshops e outras atividades desenhadas a propósito desta época.