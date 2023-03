Hábitos comuns e a evitar que estão a danificar o cabelo

Ter um cabelo bonito e saudável é um dos maiores desejos de milhões de mulheres em todo o mundo. Muitas vezes, o segredo para alcançar este objetivo depende apenas da mudança de pequenos hábitos que estragam o cabelo.

Seja durante a lavagem, enquanto aplica o amaciador ou até quando o seca com a toalha após o banho. Veja os dez erros que deve parar de fazer imediatamente para ter um cabelo bonito e saudável.

Excesso de lavagem: lavar o cabelo com champô muitas vezes pode deixá-lo seco e tirar ao couro cabeludo os óleos naturais. Se não tiver o cabelo muito oleoso, tente lavá-lo apenas duas vezes por semana

Aplicar o amaciador no couro cabeludo: é um dos maiores erros cometidos pelas mulheres. Entope os folículos e atrasa o crescimento do cabelo. Aplique o amaciador apenas nas extremidades do cabelo para mantê-lo hidratado e protegido contra potenciais danos

Secar intensamente com a toalha: use antes uma camisa velha, feita de microfibra. É muito mais suave e, por isso, muito melhor para o seu cabelo

Usar uma escova do tamanho errado: usa qualquer escova para se pentear? Está na altura de parar. As escovas de plástico ou de metal quebram e enfraquecem o cabelo. Tente usar escovas com cerdas de javali. São consideradas as melhores para um cabelo mais brilhante, saudável, forte e suave

Pentear o cabelo quando ainda está molhado: o seu cabelo molhado não é tão forte como pensa. Escovar o cabelo assim faz com que ele se parta

Apanhar mal o cabelo: é uma prática que, inconscientemente, muitas mulheres fazem no seu dia-a-dia. Atualmente existem muitos elásticos de borracha disponíveis nos supermercados, levando a que as pessoas optem por este tipo de elásticos que contribuem para a quebra do cabelo. Além disso, usar o rabo de cavalo muito alto diariamente também é uma má prática. Evite-o

Apanhar o cabelo quando ainda está molhado: a maioria das mulheres não sabe, mas uma das principais causas de danos no cabelo é provocada por se apanhar o cabelo molhado. Leva a problemas como a grande perda de cabelo e, em casos extremos, provoca calvície, caspa, piolhos ou infeções no couro cabeludo

Expôr o cabelo a demasiado calor: se não vive sem o secador ou a prancha para alisar o cabelo, comece por usar um protetor de calor. Evita que o cabelo fique extremamente seco e protege-o de caspa e infeções

Não use a prancha quente no cabelo molhado: é uma péssima combinação. Se costuma fazer isto, pare já. Pode queimar os folículos e levar à quebra

Não use spray antes de alisar ou secar o cabelo: o álcool dos sprays queima o cabelo ao entrar em contacto com o calor. Use os sprays apenas quando o cabelo já estiver seco