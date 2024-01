H&M Vai fechar 28 lojas em Espanha. Planos para Portugal sem comentário

A medida de encerramento de 28 lojas em Espanha deverá atingir 588 trabalhadores da gigante têxtil sueca H&M. A informação surgiu na sequência da comunicação de um despedimento coletivo tendo por base razões organizativas e económicas.

A Delas.pt contactou a marca, com representação ibérica, no sentido de perceber quais as implicações e quais os planos definidos para Portugal, contudo a H&M apenas respondeu com as intenções que tem em Espanha. “O nosso compromisso baseia-se em adaptar e aperfeiçoar a nossa rede de lojas para se adaptar à mudança das necessidades e expectativas dos nossos clientes. Neste sentido, a H&M Espanha propõe o encerramento de 28 lojas em Espanha”, afirmou em resposta por escrito ao nosso site.

A insígnia garante que “trabalhará em estreita colaboração com os representantes dos trabalhadores para assegurar um diálogo constante entre as duas partes. Estamos comprometidos em abordar este assunto com o máximo de respeito. É prioritário para a empresa apoiar e acompanhar as nossas equipas ao longo de este processo”.

Recorde-se que, em novembro de 2022, a marca tinha anunciado que ia cortar 1.500 empregos devido à aplicação do plano de redução de custos, apresentado dois meses antes, e ao aumento da eficiência, após a queda dos lucros ao encerrar o negócio na Rússia. Na ocasião, a H&M afirmou à Lusa que “era muito cedo” para dizer se a reestruturação afetaria Portugal.