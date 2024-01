Homem detido e acusado de adulterar bebida de mulher em bar, no Reino Unido

Tudo aconteceu num clube privado londrino, no Reino Unido. Um homem de 61 anos, Vikas Nath foi detido na terça-feira, 16 de janeiro, num bar, em Mayfair, bairro de Londres, depois de alguns funcionários terem escutado denúncias de que viram um indivíduo a colocar droga no copo de uma das mulheres presentes no espaço. Estima-se que este tipo de comportamentos tenham por um dos principais objetivos fragilizar as mulheres, deixando-as mais vulneráveis a uma eventual e posterior agressão sexual.

O homem foi entretanto acusado por ofensa sexual e compareceu no tribunal de Westminster, tendo de regressar ao de Southwark, a 14 de fevereiro, para responder pelo crime.

O caso corre agora sob investigação, mas os alertas para que as pessoas não percam os seus copos de vista aumentam. E tal acontece no Reino Unido, como também em Portugal. Recorde-se que a PSP lançou uma campanha de alerta em noite de passagem de ano, de 2023 para 2024, precisamente para convocar atenções para esta realidade. “Controla a tua bebida antes que te controlem a ti!”, era o mote da campanha da autoridade policial pedindo aos cidadãos que vigiassem os seus copos, impedindo estranhos de lhes aceder e de adulterar a bebida, fragilizando vítimas e predispondo-as mais facilmente para eventuais roubos ou violações.

De volta ao Reino Unido, o inspetor Kieron Vaughan pede, citado pelo jornal britânico The Independent, que “qualquer pessoa que suspeite que possa ter sido drogada deve denunciar o facto à polícia o mais rápido possível para que possamos obter provas para ajudar na investigação. Se estiver num bar ou clube, poderá denunciar a um elemento da equipe que o irá ajudar. Se vir algo suspeito ou testemunhar, denuncie aos empregados do bar ou à polícia”.