Hora do banho, forma de pentear e mais três medidas preventivas para a queda do cabelo no outono

Com o fim do verão e o início das primeiras chuvas e dos ventos é também muito comum haver uma mais acentuada queda de cabelo, também ela decorrente dos naturais excessos do verão: mais sol, mais sal e mar e, muitas vezes, mais cloro das piscinas.

Evitar a 100% esse fenómeno capilar de renovação é impossível, afinal trata-se de uma queda sazonal em que uma relevante quantidade de cabelos passa da fase de crescimento à de repouso, com a raiz a acabar por se desprender, nascendo depois um novo fio.

Um processo que, de resto, decorre da adaptação ao clima, temperatura e luz disponíveis nas diversas estações do ano.

E se evitar a queda é impossível, preveni-la já não é assim tão complexo e passa por mudança de hábitos à mesa e, mais localmente, nas lavagens e secagens do cabelo.

Conheça as rotinas que a podem ajudar a reduzir a queda.

Lavagem: a escolha do champô é essencial e existem já soluções especificamente vocacionadas para a antiqueda. É importante usar propostas que contenham sulfatos suaves, que permitem limpeza de gorduras e óleos excessivos a mais, mas sem ressacar os fios. Uma nota para a importância de lavar bem o cabelo, mas sem exercer demasiada pressão ou fazer puxões, tal vai fragilizar a rais

Alimentação: Aminoácidos, minerais e vitaminas são cocktails essenciais para prevenir a queda. Há suplementos vitamínicos, mas a alimentação saudável é já bastante para salvaguarda queda. Procure comer alimentos ricos em vitamina A, como a cenoura, ou magnésio.

Hora do banho: Não lave o cabelo antes de ir para a cama, é preferível fazê-lo de manha. Isto porque, durante a noite e em contacto com a almofada, a cabeleira não seca adequadamente e os fios ficarão danificados. Se ainda assim, precisar de manter esta rotina, não amarre o cabelo molhado para dormir. Será pior.

Corte de cabelo: aparar as pontas depois do verão é essencial para tirar as pontas danificadas, mas esta opção tem a mais-valia de fazer com que o cabelo ganhe renovada força e vitalidade

Pentear: Especialistas recomendam secar o cabelo de cabeça para baixo e escová-lo diariamente na mesma posição. Assim, referem, a circulação sanguínea também é estimulada, o couro cabeludo é desintoxicado, conferindo mais brilho.