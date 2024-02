Ideias para dar um ar renovado e cor à casa

Um pequeno toque de cor aqui, um ponto de iluminação ali, uma manta colorida para dar cabo do frio. Estar em casa em dias de frio leva-nos sempre a olhar para as divisões onde mais habitamos e a sonhar com pequenas ou mesmo grandes reformulações.

Para já, deixamos algumas opções que trazem ligeiras mexidas nos seus espaços, mas que prometem revolucionar a sua casa sem investimentos de maior.

Veja algumas opções, parte delas na reta final das promoções, e deixe-se levar pela imaginação:

Banco de bar Maxo, verde kaki, Hôma, 39.99€

Banco regulável aço carvalho, Zara Home, 129€

Bild Poster, Ikea, 14€/ 2 unidades

Cadeira baloiço Nebel, verde, Jysk, 75€

Cadeirão Braty, Espaço Casa, 195.99€

Cadeirao petros cinza, Bullock, Gato Preto, 399€

Candeeiro de pé de estilo industrial, BEVERLY, Conforama, 110€

Candeeiro de pé LED G9, Leroy Merlin, 279€

Candeeiro de teto dourado em metal, Hôma, 79.99€

Candeeiro mesa tecido, Zara Home, 49.99€

Capa de edredão e 2 capas de almofada Gaze, Hôma 39.99€

Castiçal de virdo laranja Bubble, Gato Preto, 10€

Colcha Rigatone, Pollux, 54.65€

Daksjus conjunto 3 jarras, IKEA, 12€

Degrade Tapete 120×180 cm, Leroy Merlin, 13.99€

Manta Fossta, Ikea, 12€

Jarra tormund azul, Jysk, 10€

Manta acolchoada Skovstjerne, Jysk, 11.50€

Manta maia, Pollux, 30€

Manta tricot Basic, Espaço Casa, 19.99€

Conjunto queimador cones incenso, Zara Home, 9.99€

Poltrona de Baloiço Homcom, Leroy Merlin, 161.89€

Prato Marcador vermelho Celebration, Gato Preto, 5.99€

Puff Pêra Relax Aveludado Vintage Caldeira XL, Happers, Conforama, 105.90€

Sotens Poltrona Hakebo amarelo, Ikea, 229€

Tapete riscas algodao Benagil, Gato Preto, 29.99€

Topper riscas animais de estimação, Zara Home, 19.99€

Vaso Monrovia Sortido, Conforama, 14.90€