Ideias para escapadinhas ‘low cost’ de três a cinco dias e até ao Natal

Muitos viajantes aproveitam os meses de outubro, novembro e dezembro para fazer escapadinhas. Este ano, os feriados que antecedem o Natal são excelentes para quem pretende conhecer novas cidades, uma vez que coincidem com dias anteriores ao fim de semana.

A Delas.pt realizou uma pesquisa na sexta-feira, 29 de setembro, de voos low cost que não vai querer mesmo deixar escapar, com a salvaguarda de que os preços podem ter sofrido oscilações.

5 de outubro

Sabemos que o feriado de 5 de outubro está mesmo à porta, mas, se quiser aproveitar uma viagem last minute, pode, a partir do Porto, ir até ao Reino Unido. Bristol e Leeds são as duas cidades com preços mais acessíveis, variando entre os 80 euros e os 90 euros, se pretender viajar entre os dias 5 e 8 de outubro.

Em Lisboa, o cenário altera-se e os voos atingem valores mais elevados. Se partir da capital, visitar o país vizinho é a única opção para quem não quer gastar muito dinheiro na viagem. Málaga ronda os 100 euros, voo de ida e volta, com partida a dia 5 e regresso a dia 8.

Se o objetivo é fazer uma escapadinha a dois por Portugal, Viseu pode ser uma boa opção. O Hotel Moinho do Vento, entre os dias 5 e 8 de outubro, encontra-se a 180 euros para duas pessoas, com pequeno-almoço incluído.

1 de novembro

No feriado de 1 de novembro, os preços para quem viaja a partir de Lisboa são bastante benéficos. Espanha, Reino Unido, Itália, Irlanda e Bulgária. Sabe o que estes cinco países têm em comum? Todos têm voos a menos de 100 euros, ida e volta, por pessoa, entre os dias 1 e 5 de novembro.

Ainda assim, o Porto possui mais destinos com preços convidativos. Pode ir para Madrid por 49 euros, ida e volta, ou então optar, por exemplo, pelo Luxemburgo, que varia, também, entre os 70 e os 80 euros.

Por Portugal, pode sempre passar uns dias em Chaves. O Hotel Premium Chaves – Aquae Flaviae estava, no momento da pesquisa, a 250 euros para duas pessoas, com pequeno-almoço incluído.

1 de dezembro

Os feriados de dezembro são ótimos para visitar os mercados de Natal espalhados pela Europa. Leeds e Manchester a menos de 80 euros? Sim, é possível. Se partir do Porto e quiser aproveitar uma escapadinha de três dias, entre 1 e 3 de dezembro, no Reino Unido, estas são as cidades com melhores preços. Além do Reino Unido, também é possível encontrar voos, de ida e volta, a menos de 100 euros para os seguintes países: França, Malta, Albânia, Suíça, Grécia e Polónia.

Em Lisboa, os destinos rondam os mesmos valores, nos mesmos dias, mas pode, também, optar pela Bélgica, uma vez que está a cerca de 95 euros.

8 de dezembro

Voos de ida e volta a menos de 50 euros existem. Por apenas 45 euros pode visitar Marselha em França, entre os dias 8 e 10 de dezembro, se partir do Porto. Nantes, Bordéus e Paris são outras três cidades 01onde existem, também, voos por menos de 100 euros.

Se partir de Lisboa e quiser mesmo conhecer uma cidade francesa, Toulouse tem voos a cerca de 50 euros. Bélgica e Suíça ultrapassam, nestes dias, os 100 euros, mas podem ser uma boa opção, se pretender visitar os mercados.

Os feriados de dezembro são ótimos para visitar Óbidos. O preço para duas pessoas, de 1 a 3 de dezembro ou de 8 a 10, não varia muito. O Hotel Vila D’Óbidos ronda os 170 euros.