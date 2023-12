Igualdade de género e trabalho doméstico. Causas de Elza Pais reeleita para Mulheres Socialistas

Elza Pais foi reeleita presidente nacional da estrutura Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos, cargo que ocupa desde 2016.

A votação decorreu entre sexta, 15 de dezembro, e sábado, 16, junto de militantes socialistas. A deputada socialista prossegue à frente da estrutura que tem dado prioridade política ao tema do combate à violência doméstica e às questões da igualdade de género.

À Delas.pt, Elza Pais afirmava, entre outras medidas da moção e na véspera do arranque da votação, querer olhar e tornar visível o trabalho doméstico não pago. “Continua a ser assegurado fundamentalmente por mulheres”, defendendo, por isso, que passe a ser reconhecido e contabilizado através “do cálculo do seu valor no âmbito do PIB nacional”, assumido “como fator de riqueza nacional”, sustenta a dirigente agora reeleita.

Elza Pais foi deputada na Assembleia da República, secretária de Estado da Igualdade, formada em Sociologia e docente universitária nesta área.

A disputa desta liderança foi feita com Teresa Fragoso. Esta socialista é licenciada em Relações Públicas e Publicidade, com formação em Género e Media e Políticas Públicas, foi presidente da Comissão para Cidadania e Igualdade de Género (CIG) entre 2011-2012 e 2016-2020, foi também adjunta da secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, em 2015-2016, nos primeiros tempos do governo de António Costa.

Além da votação na presidente desta estrutura socialista, renovadamente nas mãos de Elza Pais, os militantes socialistas elegeram o novo líder do partido, Pedro Nuno Santos, que venceu com 62% dos votos e ainda os 1.400 delegados ao Congresso Nacional do PS, que se reunirá entre 05 e 07 de janeiro, na Feira Internacional de Lisboa – aos quais aos se juntam 1.100 delegados por inerência.