Isabel, Paula e Inês: Estas três mulheres assumem lideranças no Parlamento. Podem não ser as únicas

Na estreia como grupo parlamentar, o Livre escolheu esta terça-feira, 19 de março, por unanimidade a única mulher deputada entre quatros elementos eleitos para a Assembleia da República. Isabel Mendes Lopes, 42 anos, engenheira civil com especialização em mobilidade e transportes, está no partido desde a fundação, há 11 anos, e sobe agora ao hemiciclo após ter sido eleita como número dois por Lisboa. Isabel Mendes Lopes irá assumir os destinos parlamentares do partido que até aqui contou com o porta-voz Rui Tavares como deputado único.

OPCP confirmou também esta terça-feira, 19, que a liderança parlamentar dos comunistas vai prosseguir nas mesmas mãos: Paula Santos. A deputada eleita por Setúbal, de 43 anos, licenciada em Química Tecnológica, tomou posse no cargo em 2022, quando sucedeu a João Oliveira, tornando-se na primeira mulher do partido a fazê-lo. Paula Santos é membro da Comissão Política do Comité Central do PCP e foi eleita deputada pela primeira vez em 2009. Entre 2005 e 2009 foi eleita na Assembleia Municipal do Seixal, tendo sido também vereadora.

Confirmado está o nome do recém-eleito deputado Fabian Figueiredo como líder parlamentar da bancada do Bloco de Esquerda, sucedendo a Pedro Filipe Soares, que ocupou o cargo durante 12 anos.

Na liderança partidária, mas sem bancada parlamentar, Inês de Sousa Real, de 43 anos, mantém-se como deputada única e porta-voz do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN). Formada em Direito, com mestrado em Direito Animal e Sociedade e pós-graduação em Ciências Jurídicas e em Contencioso Administrativo, a deputada tem trilhado o percurso político no âmbito da defesa dos animais e ambiente.

Ouvidos pela Delas.pt, os restantes partidos ainda não avançaram com qualquer nome, detalhando que, no caso do Chega, as contagens ainda estarem a decorrer. No caso do PS, PSD e IL, tal resposta deverá chegar quando a Assembleia da República tomar posse, dando então lugar a essa votação e decisão.