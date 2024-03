Isabel Mendes Lopes eleita líder da bancada parlamentar do Livre

Está escolhida, para já e após as legislativas de 10 de março de 2024, a primeira mulher líder parlamentar de uma bancada partidária. Trata-se de Isabel Rendeiro Marques Mendes Lopes, apresentada como Isabel Mendes Lopes, e a informação foi avançada por fonte oficial do Partido Livre, cujo porta-voz é o historiador e deputado Rui Tavares.

De 42 anos e engenheira civil, especializada em mobilidade e transportes, a nova deputada – que nasceu no Reino Unido mas veio para Portugal aos dois anos – está no partido desde a fundação e conquistou uma entrada no hemiciclo na noite das legislativas de 10 de março de 2024 pelo círculo de Lisboa, no qual se apresentava em segundo lugar.

No momento em que o partido ganha um grupo parlamentar, crescendo de um para quatro deputados entre as legislaturas, a coordenação da bancada fica nas mãos da deputada eleita, escolhida por unanimidade entre quatro nomes.

Os restantes partidos ainda não anunciaram os seus líderes de bancada até ao momento. Tudo indica que a deputada comunista eleita por Setúbal Paula Santos possa segurar o cargo de líder parlamentar, transitando da anterior legislatura, mas até ao momento o PCP ainda não avançou qualquer confirmação.

Sem bancada parlamentar e como deputada única, Inês Sousa Real volta a ser o rosto do partido Pessoas-Animais-Natureza no hemiciclo.

Isabel Mendes Lopes está no Livre desde a sua fundação, em 2013, fez parte da direção entre 2015 e 2022 e é atualmente membro da Assembleia do Livre, órgão máximo entre congressos.

Já antes, em 2019, o Livre elegeu uma mulher. Joacine Qatar Moreira, então cabeça de lista por Lisboa, representou o partido, mas que acabaria em rota de colisão e com a retira de confiança política.

Agora, o grupo parlamentar cresce e volta a ter uma mulher que, para lá do trabalho político como deputada municipal na Câmara de Lisboa desde 2021, fez teatro e é também uma contadora de histórias de livros infantis desde há seis anos.

“Trabalho no Gabinete Parlamentar desde as legislativas de 2022 que deram ao Livre um deputado e nas quais fui a candidata nº2 por Lisboa”, lê-se na sua biografia, na qual se apresenta como “inquieta”.

De entre as linhas principais da sua ação, Isabel Mendes Lopes quer lutar contra “injustiças históricas – sejam elas discriminação étnico-racial, de género, de orientação sexual, de classe”, contra o poder desigual da riqueza, contra o “desequilíbrio que estamos a provocar na vida do planeta e a inércia em alterar e corrigir, pondo em risco a nossa existência e condicionando o nosso futuro”, lê-se no documento de apresentação.

“A redução do horário de trabalho e o direito ao tempo, a definição de salários dignos e a diminuição da disparidade salarial têm de ser prioridades desta década”, defende.