Infanta Sofia quebra tradição e quer integrar equipa de futebol feminino

Apesar da jovem infanta, de 15 anos, se encontrar atualmente a jogar como meio-campo em Madrid, pretende ir mais longe.

De acordo com a imprensa espanhola, Sofia terá dado “os primeiros passos” para ingressar no DUX Internacional de Madrid Football Academy, um clube que se encontra na localidade de Villaviciosa de Odón, na capital espanhola, e que está atualmente inscrito na Real Federação de Futebol de Madrid. Depois de se inscrever, a infanta terá de realizar provas físicas. Caso seja aceite, poderá jogar na categoria de juvenis.

Se ficar no clube, Sofia conseguirá conciliar os treinos com os estudos já que estes decorrem no período noturno e as aulas de manhã.