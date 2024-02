Inspirada pela ganga total de Rita Pereira? Soluções a partir de 16 euros

Entre gravações no Brasil e em Portugal, Rita Pereira foi à gala da TVI e, claro, deu nas vistas. A atriz escolheu um vestido em ganga total e levou-o ao Casino Estoril, na noite de domingo, 18 de fevereiro.

A atriz revelou que o vestido em corte sereia e cauda e cai-cai trabalhado foi uma criação fruto da parceria com o atelier Fusion, tendo por base ganga de lavagem escura. Um look complementado com um chapéu.

Embora os vestidos e os macacões denim sejam uma tendência que começou a eclodir amplamente no ano passado, eles não saíram de moda e a atriz provou que podem ser levados a todo o lado, mesmo aos eventos mais formais.

Se é fã da corrente e ainda sonha abraçá-la, veja propostas mais longas ou compridas, com saias ou calças e que estão disponíveis nas lojas.

Vestido Midi Ganga, Zara, 39.95€

Fanessa macacao, Ba&sh, 137€

Iarta, vestido midi, Ba&sh, 171€

Macacão de ganga comprido, Mango, 29.99€

Macacão de ganga reto Rinse Wash pespontos, Massimo Dutti, 39.95€

Macacão Denim assimétrico, Pull & Bear, 49.99€

Macacão denim comprido manga curta, Berskha 35.99€

Macacão em Denim True Wide Leg, Salsa Jeans, 77.84€

Macacão funcional em ganga, H&M, 79.99€

Vestido caicai de ganga, Mango, 49.99€

Vestido camiseiro comprido Lightdenim, Salsa Jeans, 99.95€

Vestido comprido de ganga com manga 3/5, Noisy May, no El Corte Inglés, 15.99€

Vestido comprido denim redondo, Pull & Bear, 35.99€

Vestido Curto com Manga Comprida e em Ganga, Gap, no El Corte Inglés, 47.99€

Vestido denim mini bandeau cinto, Berskha, 29.99€

Vestido em ganga com botões na frente, H&M, 20.99€

Vestido ganga decote redondo costas abertas saia assimétrica, Fátima Lopes, no El Corte Inglés, 175€