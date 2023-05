Irmão de CR7, Hugo Aveiro, acusado de vender camisolas falsas da Juventus

Quase quatro anos após o início do processo por parte do Ministério Público italiano, Hugo dos Santos Aveiro irá ser julgado pela suspeita de fraude e por ter vendido camisolas falsas da Juventus, clube onde Jogou CR7 entre 2018 e 2021.

A primeira sessão do julgamento está marcada para 20 de julho, como avançou esta tarde o jornal desportivo italiano Corriere dello Sport.

Na origem do caso estará a venda de 13 mil exemplares miméticas do equipamento principal da Juventus e com o nome e o número de Cristiano Ronaldo, peças feitas e comercializadas por uma empresa que não seria detentora dos direitos oficiais para o fazer.