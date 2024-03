Quem é Isabel Mendes Lopes, a nova deputada do Livre?

Em segundo lugar na lista de Rui Tavares por Lisboa, que segura mandato no Parlamento nestas legislativas de 2024, o historiador conta agora com Isabel Mendes Lopes no grupo parlamentar do Livre, que se junta ao candidato do Porto já eleito, Eduardo Pinto.

Já antes, em 2019, o partido elegeu uma mulher. Joacine Qatar Moreira, então cabeça de lista por Lisboa, representou o partido, mas que acabaria em rota de colisão e com a retira de confiança política.

Agora, o grupo parlamentar cresce e volta a ter uma mulher que, para lá do trabalho político como deputada municipal na Câmara de Lisboa desde 2021, é também uma contadora de histórias de livros infantis. “Trabalho no Gabinete Parlamentar desde as legislativas de 2022 que deram ao Livre um deputado e nas quais fui a candidata nº2 por Lisboa”, lê-se na sua biografia, na qual se apresenta como “inquieta”.

De entre as linhas principais da sua ação, Isabel Mendes Lopes quer lutar contra “injustiças históricas – sejam elas discriminação étnico-racial, de género, de orientação sexual, de classe”, contra o poder desigual da riqueza, contra o “desequilíbrio que estamos a provocar na vida do planeta e a inércia em alterar e corrigir, pondo em risco a nossa existência e condicionando o nosso futuro”, lê-se no documento de apresentação.

“A redução do horário de trabalho e o direito ao tempo, a definição de salários dignos e a diminuição da disparidade salarial têm de ser prioridades desta década”, afirma.