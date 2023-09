IVA Zero vai ser prolongado

O Conselho de Ministros vai aprovar esta quinta-feira, 7 de setembro, a extensão da medida do IVA zero sobre alguns produtos alimentares considerados essenciais até ao final do ano, anunciou o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa.

“E é por isso, pela medida ter resultado, que estando a medida prevista acabar no próximo mês de outubro, amanhã o Conselho de Ministros vai aprovar a extensão da redução do IVA zero até 31 de dezembro, para continuarmos a controlar o preço dos bens alimentares fundamentais para as famílias portuguesas”, anunciou na quarta-feira António Costa, na Academia Socialista, em Évora, iniciativa que marca a rentrée socialista.

A descida de 6% para 0% num conjunto de 46 produtos alimentares considerados essenciais entrou em vigor a 18 de abril este ano e vai ser agora prorrogada até ao final deste ano.

Apesar das descidas do cabaz de preço desde que a medida entrou em vigor, o volume de um cabaz de compras aumentou desde que começou a guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, e segundo dados da Deco Proteste. Os cortes severos na alimentação são já a realidade para muitas famílias portuguesas e europeias.