Já há data para o regresso de ‘O Clube’. Espreite o trailer

Logo a começar 2024 regressa a quinta temporada da série O Clube, série da OPTO SIC que retrata o submundo de um espaço noturno da capital e onde a sensualidade e o sexo se misturam com a política, a segurança, os negócios e o glamour. A história protagonizada por Margarida Vila-Nova, José Raposo, Vera Kolodzig, Luana Piovani, Sofia Arruda, José Mata, Renato Godinho, Mariana Pacheco e Soraia Tavares arranca a 5 de janeiro na plataforma de streaming da SIC e em simultâneo na Prime Video.

Ao longo de seis episódios da nova temporada, a história traz as mortes dos clientes VIP e que colocam O Clube numa situação de risco absoluto. A Aérie é produzida pela Santa Rita Filmes e tem realização de Patrícia Sequeira. A plataforma de streaming do canal de Paço d’Arcos disponibiliza ainda as quatro temporadas anteriores.

Veja o trailer abaixo