Jantares de Natal da empresa. 30 motivos para não faltar e dar nas vistas a partir de 12€

A estação pede brilhos, metalizados e muita transparência. Mas a ousadia não precisa de ser feita apenas desta forma reluzente. A escolha de uma peça acertada, de corte bem feito e original – com pregas ou drapeados -, com padrões inesperados ou de materiais que parecem mais ricos fá-la-ão brilhar em qualquer momento, até naqueles instantes difíceis em que convivemos com colegas e chefes, mas não sabemos muito bem o que esperar de uma noite e de um contexto mais descontraído.

Para que seja marcante pelo estilo e pela postura, deixamos sugestões de camisas, vestidos, saias, calças e até uns inesperados calções e blazers que a distinguirão em qualquer momento, até nestes.

Propostas para usar em festas que não sejam, para lá da alusão ao Natal, temáticas. Porque, atenção: se houver uma exigência de vestuário, deve aceitá-la para não destoar e corromper a ideia da celebração. Caso contrário, opte pelo que mais gosta.

Depois da seleção de peças que fizemos para si e que apresentamos abaixo, leia os erros que deve evitar em noites como esta. Afinal, no dia seguinte estarão todos juntos a trabalhar, de novo, e o embaraço não será a prenda de Natal que vai querer receber este ano.

Blusa Acetinada Mangas Abalonadas, MO, 22.99€

Blusa acetinada plissada, Mango, 25.99€

Blusa Gola Drapeada, Primark, 12€

Body adornado com strass, H&M, 79.99€

Calças Corte Perna Larga Rita Ora, Primark, 24€

Calças largas em cetim, H&M, 25.99€

Calças veludo boca de sino, Mango, 79.99€

Calções Bermuda de efeito Pele, Stradivarius, 22.99€

Camisa acetinada de manga comprida, Lefties, 12.99€

Camisa estampada, Zara, 22.95€

Camisa Lisa Acetinada, Sfera, no El Corte Inglés, 19.99€

Camisa popelina curta, Stradivarius, 17.99€

Saia denim cruzada, Massimo Dutti, 59.95€

Saia midi abertura, Zara, 25.95€

Saia midi com botões, Lefties, 17.99€

Vestido Canelado, MO, 19.99€

Vestido comprido com cinto ZW Collection, Zara, 59.95€

Vestido cruzado com fivela, Mango, 59.99€

Vestido curto brilho, Lefties, 12.99€

Vestido curto com botões, Yas, no El Corte Inglés, 99.99€

Vestido curto com efeito de pele, Lefties, 13.99€

Vestido drapeado, H&M, 29.99€

Vestido fluido com pormenor de franzidos, Massimo Dutti, 89.95€

Vestido, Pepco, 50€

Vestido Sheath dress, patterned, C&A, 29.99€

Vestido Skater Manga Curta Veludo, Primark, 16€

Blazer dress clockhouse, C&A, 49.99€

Blazer relaxed fit, patterned, C&A, 49.99€

Blazer estampado reto, Stradivarius, 39.99€

Três erros a evitar em jantares de trabalho:

Sociabilizar: Esta é a oportunidade certa para ficar a conhecer os novos colegas ou mesmo um lado mais surpreendente de um colega que já conhece. Dê-se a conhecer e quebre também o gelo

Rumores: Cuidado com o que diz e a quem. É uma festa, mais vale celebrar. Afaste-se de fofocas, conflitos ou qualquer tipo de mau ambiente, mantendo uma atitude positiva e extrovertida.

Álcool: Se beber de mais, arrisca-se a passar uma má imagem. Seja moderada e não crie memórias embaraçosas que possam ser alvo de conversa durante os meses que se seguem.