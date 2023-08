Jenni Hermoso, jogadora beijada por Rubiales, pede “medidas exemplares” contra o dirigente

Jenni Hermoso pediu, com o apoio do sindicato FUTPRO e a agência que a representa, medidas exemplares contra Luis Rubiales. A jogadora da seleção espanhola, que viu-se sem beijada na boca pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) na festa do título do Mundial feminino, afirma que o ato não foi consentido.

“O meu sindicato FUTPRO, em coordenação com a minha agência TMJ, está encarregado de defender os meus interesses e ser o interlocutor sobre este assunto”, disse Hermoso em comunicado, divulgado pelo sindicato.

Mais à frente, o sindicato refere que “condena os comportamentos que atentem contra a dignidade das mulheres”.

“Da nossa associação pedimos à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) que implemente os protocolos necessários, garanta os direitos dos nossos jogadores e adote medidas exemplares. É fundamental que a nossa equipa, atual campeã mundial, seja sempre representada por figuras que projectam valores de igualdade e respeito em todas as áreas”, acrescenta o FUTPRO.

Só perante as notícias dos últimos dias é que a jogadora da seleção espanhola tomou consciência do ato executado por Rubiales, uma vez que, após Rubiales ter-se referido aos críticos como “idiotas”, Hermoso chegou a elogiar a postura do responsável pelo futebol espanhol.