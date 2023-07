José Condessa e Bárbara Branco terminam relação de cinco anos

“Decidimos, ao fim de cinco anos de relação e de uma enorme amizade, seguir caminhos diferentes”, começa por referir a mensagem deixada pelos atores.

“O nosso companheirismo de sempre e admiração mútua permanecerão inabaláveis, bem como a certeza de que nos continuaremos a apoiar pessoal e profissionalmente”, escrevem.

“Durante estes últimos tempos, decidimos não falar publicamente sobre o assunto, de forma a protegermos a nossa privacidade e, como tal, não responderemos a questões. Agradecemos que respeitem o nosso espaço e a nossa relação como têm feito até à data”, completam.

O texto de separação de José Condessa e Bárbara Branco foi publicado nas redes sociais de ambos. Ao fim de cinco anos, terminam a relação. José Condessa foi o protagonista da série da Netflix “Rabo de Peixe” e prepara-se para participar na novela da TVI “Cacau”. Já Bárbara Branco despediu-se de “Flor sem Tempo” da SIC e, em setembro, irá para o teatro.

O ator encontra-se de férias. Esteve por Ibiza com um grupo de amigos, no qual se encontra Rubens Dias, defesa do Manchester City e da Seleção Nacional, e agora descansa na Grécia. Bárbara também iniciou o seu período de descanso e está a caminho do seu destino de férias.