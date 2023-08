Jovem morre no Nepal após ficar isolada numa “cabana menstrual”

Uma jovem de 16 anos morreu, no Nepal, após ter sido mordida por uma cobra enquanto estava numa “cabana menstrual”. A fatalidade aconteceu durante a prática “chhaupadi”, que obriga as mulheres a ficarem em cabanas enquanto estão menstruadas.

A prática nepalesa foi proibida pelo Supremo Tribunal do país em 2005 e criminalizada em 2017. Contudo, segundo o jornal “The Guardian”, o incidente, que aconteceu no distrito de Baitadi, junto à fronteira com a Índia, foi decorrente da isolação da jovem na cabana.

“Chhaupadi” está ligado ao Hinduísmo e baseia-se na crença de que as mulheres são impuras e intocáveis durante o período da menstruação.

A morte da jovem, identificada como Anita Chand, está a ser investigada pela polícia do distrito e a família nega que a jovem estivesse menstruada aquando da morte. Se a família for considerada culpada, poderá enfrentar uma pena máxima de três meses de prisão e uma multa de três mil rupias nepalesas (cerca de 20 euros).

Desde 2019, esta é a primeira morte devido à prática. A última morte relacionada ao “chhaupadi” foi a de Parwati Budha Rawat, uma jovem de 21 anos, que faleceu após passar três noites numa cabana e o seu cunhado foi condenado a três meses de prisão.

“Após a morte de Parwati, destruímos mais de sete mil cabanas de época na área”, afirma Pashupati Kunwar, que faz campanha contra a prática há 25 anos, segundo o “The Guardian”. “De repente, a covid veio e o foco mudou para a covid. Então, as pessoas começaram novamente a reconstruir cabanas ou começaram a ficar num galpão”.