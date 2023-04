Judite Sousa esclarece decisão de Ana Obregón. “Última vontade expressa pelo filho”

“Hoje soube-se a verdade”. A jornalista Judite Sousa analisou a decisão da atriz e apresentadora espanhola de 68 anos ter recorrido a gestação de substituição. E se inicialmente a polémica se instalou por se considerar que a recém-nascida era filha de Ana Obregón, ela é afinal neta e fruto do último desejo do filho do rosto da televisão espanhola, Aless Lequio. Recorde-se que este morreu em 2020, vítima de cancro.

Numa mensagem no Instagram, jornalista lembrou “a gestação polémica mas que, segundo revela um dos rostos mais acarinhados pelos espanhóis, corresponde à última vontade expressa pelo filho”.

Aliás, Ana Obregón explicou isso mesmo na entrevista que deu e que faz capa da revista espanhola Hola! nesta quarta-feira, 5 de abril, e da qual Judite Sousa, também ela confrontada com o morte prematura do seu filho, faz eco: “A menina, concebida numa barriga de aluguer, é filha de Alessandro, o filho da apresentadora Ana Obregón que faleceu vítima de cancro. Ana deu uma longa entrevista em que declara: a menina não é minha filha; é minha neta”. E prossegue: “Duas semanas antes de iniciar em Nova Iorque os tratamentos de radioterapia e quimioterapia, o jovem Alex foi com o seu pai a Miami fazer a colheita de esperma.”

Na mesma entrevista, a atriz e apresentadora espanhol rejeitou todas as críticas e lembrou que só os pais que perderam filhos têm o direito de se pronunciarem sobre realidades como esta.