Kika Nazareth, a futebolista que superou este recorde de Ronaldo

A médio do Benfica foi responsável pelo segundo golo da seleção frente ao Vietname, na quinta-feira, 27 de julho, no Mundial feminino de Futebol. Ao fazê-lo, Kika Nazareth tornou-se a mais nova futebolista portuguesa a marcar numa competição desta natureza no futebol sénior.

Francisca Nazareth Sousa estreou-se a marcar num mundial aos 20 anos e oito meses, destronando um recorde que era de Cristiano Ronaldo. O internacional fez exatamente o mesmo em 2006, mas era mais velho do que a médio do Benfica. CR7 tinha, à data do seu primeiro golo num Mundial, 21 anos e 4 meses. O feito aconteceu no Mundial da Alemanha, no jogo frente ao Irão, que foi vencido por Portugal, por duas bolas a zero.

Quanto a Kika Nazareth, a futebolista já soma, ao serviço da seleção feminina de futebol, 29 internacionalizações e sete golos. A médio é futebolista do Benfica desde 2018/2019 e, na última época, marcou 26 golos em 36 jogos.