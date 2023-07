Portugal celebra primeira vitória no Mundial, mas tem contas dificeis para passar

Com um jogo perdido frente aos Países Baixos e outro vencido diante do Vietname, nesta quinta-feira, 27 de julho, em Hamilton, Portugal está agora em terceiro lugar na fase de grupos.

Uma conquista histórica por dois golos de Telma Encarnação e Kika Nazareth – cuja seleção se estreia a marcar num competição deste nível – mas com as contas muito dificultadas para passar aos oitavos de finais.

Isto porque nesta mesma madrugada de quinta-feira, as seleções Estados Unidos da América e Países Baixos empataram, depois de cada un ter ganhado um jogo. Ora, contas feitas as duas seleções somam agora quatro pontos e estão empatados na frente do grupo E, contra três de Portugal e zero do Vietname.

Com dois lugares tão seguros no topo do grupo E e com o jogo de Portugal frente às campeãs em título dos EUA na próxima terça-feira, 1 de agosto, a passagem às meias-finais é um exercício que pode ser complexo, mas nunca impossível.