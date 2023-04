Kylie Jenner e Timothée Chalamet estarão apaixonados, diz imprensa americana

Kylie Jenner e Timothée Chalamet mantêm um romance, segundo indica a imprensa americana.

A informação foi avançada pela DeuxMoi, conta de Instagram conhecida por divulgar notícias sobre figuras públicas e por ter visto confirmadas as informações em algumas delas como, por exemplo, no romance do cantor Harry Styles com a atriz Olivia Wilde e no fim da relação entre Kim Kardashian e Kanye West.

Após esta difusão, diversas revistas internacionais fizeram publicações acerca desta possibilidade, o que originou a especulação na Internet. A juntar a isto, várias fontes apontaram que o suposto casal andava a sair em segredo e que terá passado o ano novo em conjunto em Aspen, uma vez que o ator foi visto em um voo para Turks e Caicos na mesma altura em que Kylie estava lá, em finais de janeiro.

Até ao momento, não há nenhum registo dos dois juntos.