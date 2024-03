Lenny Kravitz é o novo membro do Passeio da Fama de Hollywood

Criada em 1958 para espelhar o glamour de Hollywood, o Passeio da Fama, em Los Angeles, nos Estados Unidos, conta com mais de 2000 estrelas.

O novo membro é Lenny Kravitz, intérprete de Again e Fly Away. O cantor fez-se acompanhar da filha, Zoe Kravitz, e do amigo, Denzel Washington. Com um look all black e os habituais óculos espelhados, Lenny posou sorridente para os fotógrafos.

O passeio é composto por outros grandes nomes da indústria musical como Stevie Wonder, Britney Spears ou Frank Sinatra.