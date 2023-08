Licença parental. Mais de 30 mil pessoas abrangidas com novo modelo mais partilhado

De acordo com os números apresentados pelo Governo nesta quinta-feira, 31 de agosto, 307 pessoas “beneficiaram das alterações ao subsídio parental inicial, que passou para 90% da remuneração (era 83%) nas situações em que ambos” os pais gozem pelo menos um período de 60 dias em exclusivo com o filho.

Por outro lado, 25.432 pais foram abrangidos pelo pagamento a 100% da remuneração nos 28 dias obrigatórios e sete facultativos do subsídio parental inicial exclusivo do pai e “8.141 pais beneficiaram da licença parental alargada, com aumento do respetivo subsídio”.

Estes pais passaram a receber 30% da remuneração (contra os anteriores 25%), nos três meses de acréscimo à licença inicial, passando este valor para 40% no caso de partilha da licença (três meses cada).

“A licença parental inicial exclusiva do pai passou a 28 dias obrigatórios, paga a 100%”, precisou o ministério em comunicado. As novas regras entraram em vigor em maio, no âmbito da designada “Agenda do Trabalho Digno”.

LUSA