Lídia Jorge terá uma cátedra numa universidade brasileira

A Universidade Federal brasileira de Goiás terá uma cátedra em homenagem à escritora portuguesa Lídia Jorge, anunciou esta sexta-feira, 8 de março, o Camões – Instituto Cultural Português de Brasília, num comunicado.

O anúncio, feito no Dia Internacional das Mulheres, destacou que esta será a primeira cátedra da rede Camões no Brasil a homenagear uma escritora.

Lídia Jorge estará presente, no dia 19 de março, no lançamento da cátedra, para promover os estudos na área e estabelecer intercâmbio entre estudantes, investigadores e autores, lê-se no comunicado.

O embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, citado no comunicado, considerou que o lançamento da cátedra em homenagem a Lídia Jorge “coroa um ano muito especial para Portugal”.

“Em 2024 vamos celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos, em 25 de abril, e os 500 anos do nascimento do nosso grande poeta, Luís Vaz de Camões. E tenho certeza de que essa Cátedra dará belos frutos, no próximo futuro”, considerou o embaixador.

Poeta, contista e romancista, Lídia Jorge iniciou a sua carreira com o romance O Dia dos Prodígios, em 1980. Ao longo dos anos, foi galardoada com vários prémios, incluindo o Grande Prémio de Literatura em Línguas Românicas da FIL (2020) e o Prémio Médicis Estrangeiro (2023).

“Destacam-se, em sua obra de ficção, temas como o passado colonial e ditatorial; as tensões entre a sociedade moderna e pós-moderna; a condição feminina e a emigração”, salientou o professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG) Rogério Max Canedo.

Os livros de Lídia Jorge estão traduzidos para diversas línguas, como alemão, galego, búlgaro, castelhano, esloveno, grego, francês, hebraico, húngaro, italiano, holandês, romeno, sueco e inglês, entre outras.

