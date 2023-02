Em dia de Namorados, eis 30 formas de se amar a si própria

A roupa interior está muito longe de ser apenas uma provocação para um outro interlocutor. Ela tem de representar, em primeiro lugar e acima de tudo, um momento de autoconfiança. Aliás, não faltam estudos que correlacionam a autoestima com a roupa interior, por isso é tempo de dar prioridade ao que gosta

Mais ou menos adepta da nova tendência de mostrar a lingerie na rua – há cada vez mais peças que respondem a esse novo desígnio da moda que vem desde 2022 e está a conquistar o lugar de destaque em 2023 -, a escolha da roupa interior deve, em primeiro lugar, ser um passo para a autoestima.

E mais do que procurar agradar a quem está consigo, e nada a pode travar de o fazer, a escolha e o uso de uma peça deve obedecer ao conforto e à imagem que quer ter de si própria. Tudo isto sabendo que uma bonita peça de lingerie, ainda que sob a roupa, é agente provocador e impulsionador de autoconfiança.

“Usar roupas íntimas ou conjuntos de lingerie de boa qualidade aumenta nossa confiança e autoestima, mesmo que ninguém veja”. Esta análise é feita pela psicóloga comportamental Carolyn Mair. A autora de The Psychology of Fashion e fundadora da plataforma Psychology.fashion lembra que a roupa “é escolhida para proteger das intempéries, para dar segurança ou marcar presença”. Como “segunda pele” que é, Mair vinca que, com as peças que escolhemos, “direcionamos a identidade social para um mundo externo”. Tal, prossegue a especialista, sucede com a roupa interior. “A nossa identidade pessoal é direcionada para como nos sentimos sobre nós mesmos”, afirmou ao site Huff Post.

À boleia do dia dos Namorados, que se celebra a 14 de fevereiro, o Delas.pt reuniu um conjunto de peças – algumas ainda em saldos – para poder celebrar o amor. Contudo, mais do que o fazer para os outros, há que apostar no que cada uma quer e valoriza.

Em múltiplas cores, formatos e ousadias, veja as opções mais comedidas ou mais radicais:

Soutien Shadow Spotligh, Triumph, 52€

Sheer layered tulle body, Nensi Sdojaka, na Farfech, 685€

Medusa Body Suit, Thistle and Spire, na Revolve, 118€

Body renda, C&A, 25.99€

Valentine Story, Intimissimi, 39,90€

Valentine Story, Intimissimi 29,90€

Top triangular de renda, Oysho, 22.99€

Body com abertura e renda, La Redoute, antes 45.99€ agra 14.71€

Body Cut Out, Zara, 22.95€

Body elástico com abertura, Mango, antes 35.99€ agora 12.99€

Body de tule, Wolford, na Farfetch, 125€

Bralette de renda, Oysho, 17.99€

Conjunto sutiã bralette/cuecas renda, na Primark, 8€

Loulou Tetine Bralette, Kiki de Montparnasse, na Revolve, 189€

Smart Deco Bustier Bra, Triumph, 25€

Soutien Balconette Decotado Love Potion, Tezenis, 16.99€

Soutien Bra Top Balconette Puffy Heart, Tezenis, 19.99€

Soutien com aros e renda francesa, na Zara, 39.95€

Soutien Renda Lovers, Zara, 39.95€

Soutien almofadado com renda, na H&M, 19.99€

Sutiã balconette não almofadado bordado malha rede, na Primark, 8€

All-over floral embroidery bodysuit, de Fleur du Mal, na Farfetch, 310€

Frankie wrap-around bra, Fleur du mal, na Farfetch, 135€

Soutien push up de renda, Emporio Armani, no El Corte Inglès, antes 66.50€ agora 33.25€

Top bustier curto, na H&M, 19.99€

Body Sheers Dkny balconette com alças e tecido transparente, DKNY, no El Corte Inglès, 74.95€

Star Crossed Playsuit, Thistle and Spire, na Revolve, 118€

Soutien corpete tule bordado preto, na Women’s Secret, antes 29.99€ agora 20.99€

Body clássico tule bordado grená, na Women’s Secret, antes 39.99€ agora 27.99€

Top de lingerie Envie de Lingerie Vermelho, Kiabi, antes 20€ agora 16€