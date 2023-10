Lingerie para se sentir mais poderosa e com a autoestima lá em cima

A lingerie é feita para ser usada como roupa interior. Na parte de dentro das nossas peças, coladas ao corpo. Há algumas que são mais casuais e feitas para serem utilizadas no dia-a-dia, com mais pontos de conforto. Outras são mais “especiais”, feitas com materiais mais elegantes, como a renda.

Apesar de tudo, a lingerie é algo que tem que ser modelado para servir no corpo da mulher e, apesar de ser caracterizada como roupa interior, também tem vindo a ganhar outros papéis de destaque. O poder e o aumento da autoestima são alguns sentimentos que vêm incorporados nestes conjuntos.

De relembrar que estamos em outubro, mês da consciencialização do cancro da mama, doença que afeta tantas mulheres em Portugal e fora dele, existindo campanhas específicas de venda neste tipo de peças íntimas cujos valores revertem para o combate à doença.

Descubra alguns exemplos que deixamos para si.

Bustier Balconette Sofia e Cuecas Lateral The Game of Seduction, Intimissimi, 39,90€ e 15,90€

Body em tule e renda Be Your Own Muse, Intimissimi, 59€

Body de tule, Lefties, 15,99€

Conjunto de renda não almofadado, Primark, 8€

Conjunto de malha bordado, Primark, 10€

Body Triângulo em renda, Tezenis, 16,99€

Body em renda Cut-out, Tezenis, 19,99€

Sutiã e cuecas Ladyform Soft, Triumph, 22,50€ e 14€

Sutiã e cuecas Double Shine, Victoria’s Secret, 79,85€ e 28,48€