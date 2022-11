Cintura descida regressa e há mais 15% de lingerie à mostra. Ah, e diga adeus ao rosa!

Estão encontradas, estatisticamente, as tendências para o próximo verão. E se achava que a nudez estava no seu expoente máximo, nada mais errado.

Mas não é só a ousadia que acentua a sua forma, as cores também mudam. Está a ver aquela peça de vestuário rosa mesmo muito forte que comprou e que deu nas vistas neste verão? Pois bem, terá até março para a conjugar, depois é hora de a arrumar por uns bons tempos porque talvez se canse ou mesmo se sinta interessada por outras tonalidades.

Em 2023 não é só a cor que muda – e já seguimos por esta paleta -, o tipo de roupa também muda. Ou melhor, encurta e perde ainda mais opacidade.

Segundo o relatório do motor de busca da moda Tagwalk, que analisou todos os desfiles das coleções primavera/verão 2023, apresentados entre 9 de setembro e 10 de outubro, as cinturas descidas vêm para ficar. Alexandra Van Houtte, fundadora do agregador de moda, revelou à revista francesa Madmoizelle que “foi registado um aumento de 333% nas saias de cintura descida e 78% mais calças de igual corte nas passarelles da primavera de 2023 quando comparado com a mesma temporada do ano anterior, que tinha sido anunciada como a mais nua da história recente”. Pois bem, registou-se agora novo recorde.

A lingerie também sobressai. Ela já conquistou todas as atenções nas passadeiras vermelhas dos grandes eventos de música, moda e cinema, antecipação do que serão as tendências para o tempo quente de 2023. Segundo a mesma especialista, os designers nas várias semanas de moda internacionais apresentaram coleções com ”15 % de lingerie visível e mais de 10% de roupas transparentes”, refere a mesma especialista.

Quanto às cores, o rosa e o verde néon estão entre as tonalidades que mais ameaçam passar de moda de um verão para o outro. Por contraposição, prepare-se para o azul forte, as miríades de roxo e lilás e as de vermelho e coral.