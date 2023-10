Lisboa e Champalimaud parceiros para rastreio do cancro da mama a partir dos 30 anos

A Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação Champalimaud assinam esta quinta-feira, 26 de outubro, uma parceria para lançar um rastreio de cancro de mama para as mulheres residentes em Lisboa. O objetivo é alargar este rastreio a utentes com menos de 50 anos, a idade em vigor para referenciação para rastreio regular, e antecipá-la, começando a partir dos 30 anos.

“O nosso foco passa pela aposta mais cedo e precoce da detenção do cancro e que as mulheres possam avaliar suspeitas ou fazer rastreio normal e para ficarem mais descansadas”, afirma fonte oficial da autarquia em declarações à Delas.pt.

O serviço arrancará, refere o mesmo elemento, na “primeira quinzena de novembro”, irá funcionar nos “Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa”, no Areeiro, em Lisboa, e estará aberto “de segunda à sexta-feira entre as 8 e as 20 horas”.

Para ter acesso a este rastreio precoce será necessário ser residente em Lisboa, bastando, para tal, contactar uma linha telefónica criada para solicitar marcação do diagnóstico ou inscrição num site que está a ser ultimado.

Fonte oficial da autarquia garante que este protocolo “não tem custos” camarários, disponibilizando apenas uma sala dedicada para os exames. “O equipamento e pessoal médico e técnico são da responsabilidade da Fundação Champalimaud”, assegura o mesmo elemento.

Em caso de deteção da doença, caberá ao utente decidir onde passará a ser seguida mediantes as possibilidades que tiver.