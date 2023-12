Looks em noite solidária e de emoções na gala de homenagem a Sara Carreira

O preto mas também o branco dominaram a gala de homenagem à malograda cantora Sara Carreira, que teve lugar no Altice Arena, neste domingo, 17 de dezembro.

Um noite de evocação da filha de Tony Carreira, que morreu num acidente de viação a 5 de dezembro de 2020, mas também de esperança para quem, através de bolsas, pode prosseguir o seu sonho e dar asas ao talento.

O espetáculo, que se celebra pelo terceiro ano e com transmissão na SIC, contou com a apresentação do tema original Borboleta, de David Carreira, em homenagem à irmã. Na emissão, conduzida por Fátima Lopes, atearam também Syro e Mariana Pacheco, Ivandro, Soraia Ramos, Marco Rodrigues, Maninho, André Sardet, Mariza, Rita Guerra, João Pedro Pais, Virgul e Matias Damásio.

A gala contou ainda com uma mensagem especial endereçada por Cristiano Ronaldo. “É um orgulho para mim deixar esta mensagem à Associação Sara Carreira a toda a sua família e, especialmente, ao Tony por aquilo que vocês têm feito a ajudar a tantos jovens a alcançar os seus sonhos, é de se tirar o chapéu. Muitos parabéns, continuem assim, grande abraço”, afirmou o jogador numa mensagem gravada.

