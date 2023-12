‘Borboleta’, tema de David Carreira em homenagem a Sara Carreira, comove público

David Carreira estreou na noite deste domingo, 17 de dezembro, na Altice Arena, em Lisboa, a música Borboleta, dedicada à irmã Sara Carreira, que perdeu a vida num acidente de viação em dezembro de 2020.

No final da atuação, que abriu o evento, o músico não escondeu as lágrimas ao descrever o tema à apresentadora Fátima Lopes. “É uma música que fala de dúvidas, de coisas que eu gostava de ter dito e que às vezes não dá para dizer. Não chegamos a tempo de dizer…”, referiu David Carreira, visivelmente emocionado. “Estou um bocado…”, “… aflito”, completou Fátima Lopes. “É normal, vou ajudar-te”, disse a comunicadora.

“Obrigado a todos pelo vosso apoio e por me ajudarem a acabar a música e é só mais um beijo”, rematou David Carreira.

Nesta noite, na Altice Arena, o filho de Tony Carreira contou com o apoio da namorada, a atriz Carolina Carvalho, que esteve no “call center” a receber as chamadas de telespetadores que deram contributos para a Associação Sara Carreira,