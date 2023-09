Lotaria com prémios a prestações chega em novembro. Saiba os detalhes

Nova lotaria europeia acabou de receber luz verde nesta quinta-feira, 28 de setembro. “Foi aprovado o decreto-lei que implementa no território nacional um jogo social criado a nível europeu”, lê-se no Comunicado do Conselho de Ministros.

O recém-adotado jogo de apostas ira vigorar em Portugal e mais sete países europeus: Espanha, França, Irlanda, Bélgica, Suíça, Áustria e Luxemburgo.

Segundo avança o jornal Público, o jogo vai entregar o valor do prémio em prestações mensais e contará com sorteios às terças e quintas. A Eurodreams visa “combater a oferta de ilegal neste tipo de sorteios de números” e “continuar a diversificar e atualizar a oferta de jogo”, segundo o diploma do Governo citado pelo mesmo diário.

Num estudo recente sobre a Raspadinha em Portugal, o sexo feminino está em maior exposição face a este jogo de sorte e azar. “Nas outras modalidades de jogo, a diferença entre géneros é maior, com predomínio nos homens. Aqui, as mulheres são mais, estão mais em equilíbrio com os homens, estão em maior risco de jogar raspadinhas do que outras modalidades de jogo. Como são em maior número, estão também mais vulneráveis”, detalha o especialista que coordenou o estudo a par com o economista Luís Aguiar-Conraria.