Love bombing e catfish: estas outras formas tóxicas que se confudem com amor

Estar envolvida com alguém faz com que, por vezes, seja difícil detetar a veracidade das intenções da pessoa em questão. Pode estar a ser vítima de ‘ghosting’ ou uma atitude semelhante. Esteja atenta.

A psicóloga Marta Martínez explicou que são formas antigas de lidar com as pessoas que é do conhecimento público, contudo, nestas novas plataformas digitais ganharam o novo conceito.

Quando existe o término do contacto entre as duas pessoas sem uma das partes ter explicado, ou dado a entender que queria acabar a conversa, dá-se o nome de “ghosting“.

A pessoa corta relações, mas continua a acompanhar tudo o que faz pelas redes sociais, nomeadamente o Instagram ou Facebook.

No love bombing, o companheiro inunda-a com frases apaixonadas, mas depois não faz corresponder esta intensidade a uma relação de verdadeiro compromisso, gerando a dúvida.

A técnica da migalha de pão é a típica situação de um ex-namorado que dá sinais de que quer atenção, que gostava de falar consigo, que quer ter um futuro consigo, mas na realidade não tem esses objetivos.

Hoje em dia, segundo a especialista, é preciso alertar para a realidade ‘estar no banco’, ou seja, ser tratada como não sendo a opção principal na vida do companheiro, mas não deixa de falar consigo porque quer manter as opções em aberto.

O mediático “catfish” é uma estratégia em que a pessoa utiliza fotografias falsas, ou editadas, para conquistar alguém através das redes sociais e sites de encontro.

Sem nunca revelar a identidade verdadeira, a pessoa mantém um relacionamento, tentando evitar ao máximo estar presencialmente com a pessoa, para não revelar a verdade.